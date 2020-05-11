Госатомнадзор пока планирует очные общественные слушания по БелАЭС, но учтет эпидситуацию

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о формате общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации, которая будет складываться к моменту проведения слушаний. Об этом сообщила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская сегодня на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Положение о проведении общественных слушаний утверждено постановлением правительства, в нем определен формат. Это собрание, совещание, на котором регулирующий орган докладывает информацию, которая ляжет в основу принятия решения о выдаче лицензии. Конечно, мы хотим придерживаться этого формата, уже проделана определенная подготовительная работа. Но с учетом эпидемиологической ситуации мы будем ориентироваться на ситуацию, которая будет складываться на момент проведения общественных слушаний", - отметила Ольга Луговская.

По законодательству, общественные слушания нужно провести в населенном пункте, максимально близко расположенном к атомной станции, - речь идет об Островце.

По словам Ольги Луговской, дата общественных слушаний пока не определена. За пять дней до их проведения материалы к слушаниям будут выложены на интернет-сайте Госатомнадзора для ознакомления общественности.

"Будем определяться с местной властью, другими уполномоченными органами, включая Министерство здравоохранения, чтобы провести эту процедуру (общественные слушания. - Прим.БЕЛТА) максимально безопасно для людей", - добавила Ольга Луговская.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м. Министерство энергетики Беларуси 6 мая сообщило о доставке ядерного топлива для загрузки первого энергоблока, которая планируется в июле.

Как сообщалось, общественные слушания должны быть проведены перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС. Согласно постановлению Совмина от 24 апреля 2019 года №258, дата слушаний анонсируются на сайте МЧС и в СМИ не позднее чем за пять дней до их проведения. В общественных слушаниях могут участвовать граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства. При регистрации подается заявка на выступление для формулирования позиции, мнения или вопроса.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке