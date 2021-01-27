Госатомнадзор проведет серию мероприятий об инфраструктуре ядерной и радиационной безопасности

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) проведет цикл информационных мероприятий о формировании инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Специалисты расскажут о государственном надзоре в контексте подготовки к коммерческой эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, системе нормативных правовых актов в области ядерной и радиационной безопасности и ее эволюции, госрегулировании в области обеспечения физической ядерной безопасности, учета и контроля ядерных материалов.

Кроме того, Госатомнадзор представит информацию о событиях на АЭС: какие бывают, как классифицируются, как на них реагируют, о лицензировании энергоблока №1, госрегулировании и надзоре в области обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами в Беларуси, законе "О радиационной безопасности".

Большинство мероприятий будет организовано на площадке БЕЛТА. Открывает цикл брифинг "Международные подходы к формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и их реализация в Беларуси" 27 января.-0-