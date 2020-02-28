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13:09
Эндокринная патология выявлена почти у 1 млн белорусов
Общество
13:03
Бесплатные экскурсии по Беларуси пройдут 25-26 апреля
Общество
13:00
Правительство РФ одобрило протокол о ценах на поставляемый в 2020 году газ в Беларусь
Экономика
13:00
Канада не намерена тратиться на охрану принца Гарри и Меган Маркл
Калейдоскоп
12:58
В Хатежино Минского района открылась амбулатория
Регионы
12:56
Лукашенко подчеркнул значимость профсоюзных организаций в жизни общества
Президент
12:51
Более 3 тыс. детей и их родителей прошли в 2019 году обучение в "Школах диабета"
Общество
12:48
Ученые БГУИР разработали измерительный комплекс для улучшения качества цифровых кодов на товарах
Общество
12:48
Для лечения детей с сахарным диабетом планируют закупить 250 инсулиновых помп
Общество
12:42
В Брестской области при разработке программы циркулярной экономики делают упор на экоупаковку
Регионы
12:40
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции
В мире
12:34
Беларусь и Сьерра-Леоне обсуждают конкретные проекты взаимодействия
Политика
12:31
Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе КМ в Казахстане
Спорт
12:31
Лукашенко на съезде ФПБ вручил Почетное государственное знамя
Президент
12:17
"Покажите и вы свою зрелость" - Лукашенко призывает частный сектор создавать профсоюзные ячейки
Президент
12:14
Лукашенко: нынешняя пенсионная система себя изжила, ее надо переформатировать
Президент
12:13
Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания
Президент
12:12
"Белоруснефть" планирует в 2020 году добыть 1 млн т нефтяного эквивалента в России
Экономика
12:09
Лукашенко пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам
Президент
12:09
Госатомнадзор проверил на БелАЭС выполнение операций с имитаторами ядерного топлива
Экономика
12:07
До +7°С ожидается в Беларуси 29 февраля
Общество
12:06
Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в Беларуси
Президент
11:57
Лукашенко оценил участие ФПБ в работе над поправками в Трудовой кодекс
Президент
11:54
"Семья, мать - это святое" - Лукашенко потребовал неукоснительно обеспечивать защиту работающих женщин
Президент
11:54
Банк ВТБ (Беларусь) представил специальное предложение для юридических лиц "ВТБ - приведи друзей"
Экономика
11:53
Мозырский НПЗ открывает битумный сезон раньше
Экономика
11:51
ФПБ: механизмы начисления пенсии должны мотивировать к профессиональному росту
Общество
11:47
Лукашенко: предприятия нужно стараться спасать, а не банкротить
Президент
11:46
"Белоруснефть" в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти
Экономика
11:44
Лукашенко предупредил чиновников насчет проблем при изменении системы оплаты труда бюджетников
Президент
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28 февраля 2020, 12:09
Госатомнадзор проверил на БелАЭС выполнение операций с имитаторами ядерного топлива
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gosatomnadzor-proveril-na-belaes-vypolnenie-operatsij-s-imitatorami-jadernogo-topliva-10550/
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