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11:21
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Президент
11:20
Директор Института экономики НАН станет заместителем главы Администрации Президента
Президент
11:20
В Беларуси в выходные будет до +9°С
Общество
11:18
Совет Федерации одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ
В мире
11:15
Гомельский химзавод в 2019 году увеличил объем инвестиций в модернизацию в 1,5 раза
Экономика
11:14
София Кенин и Гарбинье Мугуруса вышли в финал Australian Open
Спорт
11:10
Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома
Президент
11:01
Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Общество
10:53
Близнецов панды в Берлинском зоопарке впервые показали публике
Калейдоскоп
10:51
Госатомнадзор в 2019 году провел на БелАЭС более 300 контрольно-надзорных мероприятий
Экономика
10:39
ФОТОФАКТ: В Беларуси выпал снег
Общество
10:36
В СЭЗ "Витебск" с участием российского инвестора создадут производство жестяных банок
Экономика
10:28
Беларусь планирует расширить поставки продукции деревообработки в Румынию
Экономика
10:22
Все виды электронной цифровой подписи можно будет получить в "одном окне"
Экономика
10:21
Умные светофоры появятся в Могилеве
Регионы
10:14
КГК выявил недоработки в реализации госинвестпрограммы в Гродненской области
Регионы
10:10
В Беларуси изучат идею освобождать добровольно сознавшихся коррупционеров от наказания по УК
Общество
10:10
Поезд сбил мужчину в Ивацевичском районе
Происшествия
10:10
В Гродно оглашен приговор мужчине, который облил жену бензином и поджег
Происшествия
10:00
Житель Витебска подбросил на крыльцо церкви украденные драгоценности
Происшествия
10:00
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Экономика
09:53
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
Экономика
09:50
Более 67 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Минской области в 2019 году
Регионы
09:26
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Клужу" в Кубке ФИБА-Европа
Спорт
09:18
Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе
Происшествия
09:02
Европарламент одобрил сделку по Brexit
В мире
09:00
Комплекс сортировки ТКО в Барановичах планируют модернизировать
Регионы
08:42
Мастер-классы по созданию чат-бота и дизайну: в Гомельском технопарке пройдет хакатон для подростков
Регионы
08:26
Участие в ЧЕ по борьбе в Риме примут 27 белорусских спортсменов
Спорт
08:16
Выставка в Гомеле познакомит с современной каллиграфией и леттерингом
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Экономика
30 января 2020, 10:51
Госатомнадзор в 2019 году провел на БелАЭС более 300 контрольно-надзорных мероприятий
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gosatomnadzor-v-2019-godu-provel-na-belaes-bolee-300-kontrolno-nadzornyx-meroprijatij-10512/
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В СЭЗ "Витебск" с участием российского инвестора создадут производство жестяных банок
Беларусь планирует расширить поставки продукции деревообработки в Румынию
Все виды электронной цифровой подписи можно будет получить в "одном окне"
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
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В информационном поле вокруг конституционных реформ преобладают спекуляции - Макаров
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности 30 января
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