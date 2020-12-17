Госатомнадзор заявил о проведении 12 технических видеоконференций с ENSREG и выполнении всех запросов для организации визита

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госатомнадзор провел 12 технических видеоконференций в ходе партнерского обзора Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС и обеспечил подготовку визита европейских экспертов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госатомнадзоре, комментируя отмену визита европейских экспертов на этой неделе на БелАЭС.

"Госатомнадзор провел 12 видеоконференций по административным и тематическим аспектам мероприятий партнерского обзора, в том числе 6 экспертных консультаций. Белорусская сторона подготовила и направила в ENSREG ответы на 245 вопросов к национальному плану действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС", - заявили в Госатомнадзоре.

По информации Госатомнадзора, первоначально стороны согласовали проведение полного визита ENSREG в Беларусь с 13 по 22 декабря на полторы недели для 13 экспертов, белорусская сторона обеспечила получение всех необходимых разрешений для посещения АЭС всеми экспертами.

"К сожалению, в последний момент и в рабочем порядке мы были информированы, что эксперты не могут приехать по причине эпидемиологической ситуации. Белорусская сторона отнеслась к этому с пониманием и согласилась на предложенный европейскими партнерами технический визит на Белорусскую АЭС 16-18 декабря для того, чтобы эксперты ENSREG смогли воочию убедиться в наличии и функционировании оборудования, систем и компонентов безопасности", - пояснили в Госатомнадзоре.

В департаменте уточнили, что с учетом непростых эпидемиологических условий были оперативно получены все необходимые разрешения, в том числе об освобождении команды ENSREG от предоставления на границе Беларуси отрицательных тестов на COVID-19 и от самоизоляции. "Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения, Государственный таможенный комитет в рекордно короткие сроки оформили все необходимые документы для обеспечения команде ENSREG "зеленого коридора", - указали в Госатомнадзоре.

Как отмечено в комментарии Министерства энергетики, БелАЭС подготовила все необходимое для комфортных условий работы делегации ENSREG.

"Команда Госатомнадзора во главе с начальником департамента выехала 15 декабря на БелАЭС, чтобы убедиться, что все запросы европейской стороны по организации визита выполнены, и тоже нашла этому подтверждение", - подчеркнули в департаменте.

Госатомнадзор подтверждает приверженность белорусской стороны добровольным обязательствам по проведению партнерского обзора и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с ENSREG на основе согласованных обеими сторонами договоренностей.

Как сообщалось, 16-18 декабря планировался визит экспертов Европейской комиссии и ENSREG на площадку строительства Белорусской АЭС во время партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что белорусская сторона не провела техническую подготовительную встречу, что исключает возможность для визита.

Беларусь провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством.

Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии включали широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019 по 2025 год. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-