Госдолг Беларуси к 2025 году не должен превышать 25% к уровню ВВП - Ермолович

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдолг Беларуси к 2025 году не должен превышать 25% к уровню ВВП, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы для себя определили трек на снижение госдолга: довести его уровень к 2025 году до 25% к ВВП. Очень амбициозная задача, сложно идет процесс снижения госдолга, тем не менее мы прилагаем все усилия, чтобы этого достичь", - отметил Максим Ермолович.

По его словам, нынешний уровень государственного долга "очень тяжело обслуживать и крайне тяжело погашать за счет собственных источников". Только на обслуживание госдолга ежегодно тратится около $1,5 млрд, для экономики с ВВП в $60 млрд это существенная нагрузка. Госдолг сдерживает развитие как бюджетного сектора, так и экономики в целом. "Поэтому надо предпринимать усилия, чтобы освобождаться от этого долга и выстраивать систему управления госдолгом, чтобы он ежегодно снижался", - подчеркнул министр.

При этом он обратил внимание на то, что Беларусь сегодня имеет доступ к глобальному рынку капитала. "Это, наверное, самое важное достижение последних лет с точки зрения эффективного менеджмента государственного долга, - считает Максим Ермолович. - Возможности широкие, но все будет определяться стоимостью заимствований и условиями, на которых инвесторы готовы предоставить средства".

По его словам, ближайшее событие с точки зрения выхода на рынок заимствований - это размещение евробондов.-0-