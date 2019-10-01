Госэнергогазнадзор зарегистрировал 98,7% паспортов готовности потребителей тепловой энергии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиалы Госэнергогазнадзора, по информации на 30 сентября, зарегистрировали 28 493 паспорта готовности потребителей тепловой энергии (98,7%) и 13 617 паспортов готовности теплоисточников (98,9%), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики по итогам заседания штаба при Минэнерго по координации работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

В целом по стране подлежат регистрации паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 28 857 потребителей тепловой энергии и 13 767 ведомственных теплоисточников.

"Энерго- и газоснабжающие организации Министерства энергетики выполнили требуемый объем работ, необходимый для обеспечения устойчивого и бесперебойного тепло-, электро- и газоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2019/2020 года", - отметили в пресс-службе.

На заседании заслушаны доклады руководителей ГПО "Белэнерго", ГПО "Белтопгаз" о выполненных организационно-технических мероприятиях по подготовке организаций, входящих в состав объединений, к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, а также о ходе проведения ремонтной кампании. Отмечено, что ремонты основного энергетического и газового оборудования, тепловых, электрических и газовых сетей ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

По организациям ГПО "Белэнерго" фактический объем выполнения капитальных ремонтов тепло- и электротехнического оборудования в соответствии с планом на 2019 год на текущий момент составил 55% по энергетическим котлам, 72% по турбинам, 62% по водогрейным котлам, 66% по паровым котлам, 72% по генераторам, 29% по силовым трансформаторам, 64% по высоковольтным выключателям напряжением 220-330 кВ, 28% по трансформаторным подстанциям 35-110 кВ.

Объем выполнения средних ремонтов теплотехнического оборудования составил: энергетических котлов - 93% плана на 2019 год, турбин - 100%, водогрейных котлов - 91%, паровых котлов - 75%.

Выполнена замена за счет средств ремонтного фонда и смонтировано за счет средств капитального строительства тепловых сетей в объеме 170,34 км в однотрубном исчислении (85,7% годового плана), в том числе за счет средств ремонтного фонда в объеме 54,62 км в однотрубном исчислении (98,1% годового плана), за счет средств на реконструкцию и строительство - 115,72 км (80,8% годового плана).

Газоснабжающие организации ГПО "Белтопгаз" провели комплексное приборное обследование подземных газопроводов (100,1% годового плана), замену устаревшего бытового газового оборудования (121,7% годового плана).-0-