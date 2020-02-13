Госкомимущество: готовится проект указа о продаже госдоли Приорбанка на аукционе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассмотрение проекта указа о продаже госдоли Приорбанка на аукционе сейчас на завершающей стадии, сообщил сегодня журналистам председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отношении Приорбанка на завершающем этапе находится рассмотрение проекта указа главы государства, предусматривающего продажу принадлежащего государству пакета акций (более 6%) на аукционе", - отметил Андрей Гаев.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Госкомимущество оценивало государственную долю в Приорбанке в 17 млн евро. Сейчас 87,74% в уставном фонде Приорбанка принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия).

Ранее интерес к покупке госдоли проявлял Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР поэтапно покупал акции Приорбанка с 1998 года, затем продавая их Raiffeisen. ЕБРР не исключал, что в случае покупки им госдоли в дальнейшем она может быть перепродана основному акционеру. В то же время первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк сообщал, что банк не будет претендовать на госдолю Приорбанка, если она будет выставлена на аукцион. "Наше участие не привносит дополнительной пользы тем, кто также участвует в этом аукционе, а, скорее, создает ненужную конкурентную борьбу", - пояснял первый вице-президент ЕБРР. Если аукцион не состоится, то ЕБРР может вернуться к обсуждению этого вопроса с правительством.-0-