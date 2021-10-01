Госкомимущество начало правовой мониторинг постановления о госрегистрации

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга ведомственного постановления от 24 августа 2006 года №26 "О свидетельстве (удостоверении) о государственной регистрации", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Мониторинг проводится для оценки эффективности документа; выявления и анализа недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, возникших в процессе его применения; выработки предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления №26.

Все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе об актуальности регулирования правовым актом общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм, пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий и др.

Информацию и предложения следует направлять с 1 октября по 1 ноября 2021 года в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме, а также на электронную почту Госкомимущества (info@gki.gov.by) с обязательным указанием в теме сообщения "Правовой мониторинг постановления №26".

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.-0-