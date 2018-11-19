Госкомимущество объявило о поиске инвестора для ОАО "Борисовдрев"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу изучает интерес потенциальных инвесторов (покупателей) к приобретению принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО "Борисовдрев". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Борисовдрев" - одно из крупнейших в Беларуси предприятий деревообрабатывающей промышленности, входит в состав концерна "Беллесбумпром". На предприятии налажено производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии. К 2013 году был реконструирован цех древесно-волокнистых плит, освоено производство МДФ, ведется реновация участка по выпуску фанеры, а также комплексная модернизация спичечного производства.

Как сообщается на сайте предприятия, эти изменения способствовали наращиванию выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции, экспортного потенциала. Завоевывается устойчивое положение на рынках сбыта.

"Борисовдрев" нацелен на расширение ассортимента продукции, освоение выпуска современных древесноволокнистых плитных материалов, повышение технического уровня и качества выпускаемой фанеры, снижение энергоемкости и себестоимости продукции, а также на расширение использования в топливном балансе предприятия древесных отходов. Кроме того, в стратегии развития предприятия значится повышение эффективности производства в целом, уровня оплаты труда и социальной защищенности работников.-0-