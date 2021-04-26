Госкомимущество организовало правовой мониторинг указа о распоряжении госимуществом

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество проводит правовой мониторинг в отношении указа от 10 мая 2019 года №169 "О распоряжении государственным имуществом", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Мониторинг проводится для оценки эффективности норм указа №169, выявления и анализа недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, последствий, возникших в процессе его применения, а также выработки предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации указа.

Во время мониторинга все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе об актуальности регулирования указом общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм, пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий, а также о совершенствовании положений указа (в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Информацию и предложения следует направлять до 20 мая 2021 года в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме либо на электронную почту Госкомимущества (info@gki.gov.by) с обязательным указанием в теме сообщения "Правовой мониторинг указа №169".

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.-0-