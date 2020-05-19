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19 мая 2020, 16:10

Госкомимущество пояснило новшества по учету и управлению государственным имуществом

Фото из архива
Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу пояснил новшества по совершенствованию учета и управления госимуществом, которые предусмотрены указом от 18 мая 2020 года №168 "О Едином реестре имущества", сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

На сегодня в соответствии с указом от 16 февраля 2012 года №68 в стране создан и успешно функционирует Единый реестр государственного имущества, содержащий сведения об объектах госсобственности. В него включена информация о более чем 1,8 тыс. республиканских и 12,6 тыс. коммунальных юридических лиц, 1 тыс. хозобществ, которым передано в безвозмездное пользование госимущество, а также о более 970 тыс. объектах недвижимого имущества.

С учетом развития современных технологий указом №168 совершенствуются правила учета имущества. Главные его новации - это, во-первых, создание на основе действующего реестра современной государственной информационной системы "Единый реестр имущества". "Кроме содержащейся сейчас в реестре информации в отношении госимущества в нем будут отражаться данные об имуществе, находящемся в собственности хозобществ, о жилых домах, помещениях государственного жилищного фонда, о договорах аренды (найма) госимущества в части сведений о размерах арендной платы и платежей в бюджет, договорах найма, о фактическом состоянии использования имущества, а также об имуществе, созданном за счет средств Союзного государства, и находящемся на территории страны", - отметили в комитете.

Кроме того, в реестр будут включаться сведения о всех земельных участках, на которых расположено госимущество, имущество, находящееся в собственности хозобществ, а также земельных участках, предоставленных госорганизациям и таким хозобществам для строительства объектов.

Во-вторых, изменение подходов к ведению единого реестра. До принятия указа сведения по объектам республиканской собственности вносились Госкомимуществом, а коммунальной собственности - его территориальными органами и исполнительными комитетами по месту нахождения имущества на основе сведений, предоставленных правообладателями. На практике этот процесс занимал несколько недель.

"Указом №168 правом на внесение информации в единый реестр и ее актуализацию наделены сами правообладатели - республиканские и коммунальные юридические лица, а также хозобщества с участием государства и республиканские государственно-общественные объединения, - пояснили в комитете. - Это будет делаться ими в режиме реального времени, что позволит обеспечить максимальную актуальность данных, уйти от бумажного документооборота и отчетности, а также получать разнообразную информацию из реестра в любое время". Доступ к единому реестру организуется на безвозмездной основе, а сам процесс внесения данных будет максимально автоматизирован. Достоверность вносимых сведений будет поддерживаться программным обеспечением и проведением постоянного мониторинга Госкомимуществом и его территориальными органами.

В-третьих, запрет на распоряжение имуществом, сведения о котором подлежат включению в единый реестр, а также его списание без добавления данных о нем. "В соответствии с принятым указом распоряжение имуществом, сведения о котором подлежат включению в единый реестр, и его списание юридическими лицами смогут осуществляться только после включения информации о нем в этот реестр", - пояснили в Госкомимуществе.

Единый реестр призван стать единым информационным ресурсом, содержащим актуальные сведения о принадлежащем государству имуществе, способствующим дальнейшему повышению эффективности управления им.

Комплексная модернизация действующего ресурса будет завершена Государственным комитетом по имуществу и подчиненным ему Национальным кадастровым агентством до 1 июля 2022 года.-0-

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