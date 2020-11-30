Госкомимущество пояснило новшества постановления о Едином реестре имущества

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством принято постановление №667 от 20 ноября 2020 года, которое определяет порядок использования государственной информационной системы "Единый реестр имущества", а также порядок формирования и актуализации Единого реестра имущества (ЕРИ). О новшествах документа рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"В реестре содержатся сведения о более чем 1,8 тыс. республиканских и 12,6 тыс. коммунальных юридических лицах, 1 тыс. хозяйственных обществах, которым передано в безвозмездное пользование госимущество, а также о более 970 тыс. объектах недвижимого имущества", - отметили в пресс-службе.

Согласно постановлению, правом на внесение, изменение сведений в ЕРИ, исключение информации из него наделяются правообладатели соответствующего имущества - республиканские и коммунальные юридические лица, а также хозобщества с участием государства и республиканские государственно-общественные объединения.

"Ранее же сведения, подлежащие внесению в ЕРИ, передавались на бумажных носителях правообладателями имущества в отношении объектов республиканской собственности в Госкомимущество, а объектов коммунальной собственности - в соответствующие комитеты госимущества областных и Минского городского исполкомов, а также в областные, районные и городские исполнительные комитеты по месту нахождения объектов. Фактически специалистами упомянутых государственных органов выполнялись технические функции машиниста-оператора по внесению представленных данных в ЕРИ", - пояснили в комитете.

Документом также определено, какие сведения вносит соответствующий балансодержатель, либо ссудодатель, порядок получения доступа к ЕРИ. "Этот доступ предоставляется им на безвозмездной основе, а сам процесс внесения данных максимально автоматизирован", - подчеркнули в Госкомимуществе.

Для повышения достоверности сведений и упрощения внесения информации в ЕРИ он интегрирован с Единым государственным регистром недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Национальное кадастровое агентство до 1 июля 2022 года проведет комплексную модернизацию существующего программного обеспечения ЕРИ, после чего в нем можно будет формировать сведения об имуществе хозобществ, а также о жилых домах и жилых помещениях государственного жилищного фонда (включая изолированные жилые помещения и жилые комнаты, жилые помещения в общежитиях). "Только в части государственного жилищного фонда подлежит внести данные о более 113 тыс. объектов", - отметили в пресс-службе. Кроме того, в ЕРИ можно будет размещать в виде сканированных документов решения собственника или правообладателя о распоряжении имуществом и документы, подтверждающие факт изменения сведений. А также оповещать соответствующие госорганы и организации о внесении изменений об имуществе для проведения сверки информации, размещаемой в ЕРИ юридическими лицами.

Как подчеркнули в комитете, принятое постановление стало очередным шагом к усовершенствованию учета имущества с применением современных программных продуктов, позволяющим иметь актуальные и достоверные данные об имуществе и фактическом его использовании для принятия своевременных решений, в том числе для повышения его фондоотдачи.-0-