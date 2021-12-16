Госкомимущество пояснило новшества закона о геодезической и картографической деятельности

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу пояснил новшества закона о геодезической и картографической деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Глава государства подписал закон "Об изменении закона Республики Беларусь "О геодезической и картографической деятельности". Документом определяются правовое регулирование создания, функционирования и развития в стране Национальной инфраструктуры пространственных данных, а также изменения в закон от 14 июля 2008 года "О геодезической и картографической деятельности".

Закон устанавливает типовые компоненты Национальной инфраструктуры пространственных данных, виды включаемых в нее пространственных данных, обязанности поставщиков по формированию и предоставлению пространственных данных и метаданных о них, а также функции оператора Национального геопортала.

"Проведение анализа (мониторинга) функционирования Национальной инфраструктуры пространственных данных для ее развития и улучшения функционирования возложено на оператора Национального геопортала в порядке, устанавливаемом Совмином. Законом закрепляется, что геодезические пункты, материалы и данные Государственного картографо-геодезического фонда, государственные географические информационные ресурсы и системы, созданные за счет средств республиканского бюджета, находятся в собственности Беларуси, а полученные за счет средств местных бюджетов - в собственности соответствующих административно-территориальных единиц", - отметили в пресс-службе.

Госкомимущество осуществляет геодезический надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области геодезической и картографической деятельности, правильным отображением госграницы, границ административно-территориальных, территориальных единиц и территории страны на картах и планах, иной картографической продукции. Также комитет проводит надзор за соблюдением требований к формированию, обновлению, предоставлению в пользование и использованию наборов пространственных данных, сервисов для этих наборов и метаданных о них и иных требований, установленных законодательством в области геодезической и картографической деятельности.

Законом определены основные термины и их определения в области Национальной инфраструктуры пространственных данных, уточнены другие отдельные термины, а также формулировки видов геодезических и картографических работ государственного и специального назначения, иные вопросы правоприменительной практики. Устанавливается, что финансирование геодезических и картографических работ осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, платежей за пользование материалами и данными Государственного картографо-геодезического фонда, средств организаций, физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных источников, не запрещенных законодательством.

Также законом уточнены компетенции Президента, Совета Министров и Государственного комитета по имуществу в области геодезической и картографической деятельности.-0-