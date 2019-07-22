Госкомимущество предлагает к отчуждению 71 объект сверхнормативного незавершенного строительства

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлены перечни объектов сверхнормативного незавершенного строительства, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В перечни включены объекты, предназначенные для продажи (безвозмездной передачи с условиями) потенциальным инвесторам для завершения их строительства и использования в хозяйственном обороте.

"К отчуждению предлагаются незавершенные строительством производственные (заводы, склады, котельные, овощехранилища и др.), административные и социальные объекты (магазины, столовые, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые дома и др.). Всего - 71 объект, из которых 29 находятся в Брестской области, 23 - в Минской, 11 - в Минске, 5 - в Могилевской области и 3 - в Гродненской", - рассказали в ведомстве.

Перечни объектов сверхнормативного незавершенного строительства, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот путем отчуждения для реализации инвестиционных проектов, обновлены в соответствии с утвержденными региональными мероприятиями облисполкомов и Минского горисполкома по состоянию на 1 июля 2019 года.-0-