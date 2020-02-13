Госкомимущество предлагает усовершенствовать управление холдингами "Белавтодор" и "Белресурсы"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу предлагает усовершенствовать управление холдингами "Белавтодор" и "Белресурсы", сообщил сегодня первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается разделения функций государства как регулятора и собственника, то в рамках данной инициативы Госкомимуществу поэтапно переданы в прямое подчинение холдинги "Белавтодор" и "Белресурсы", Паритетбанк. Нагрузка по отдельным направлениям увеличилась в 2,5-3 раза. И чтобы управлять эффективно, необходимо уделять этому много внимания", - отметил Алексей Васильев.

Он обратил внимание, что министерства, которые раньше управляли этими структурами, имели и имеют в своем штате управление собственности, финансовое управление и т.д. В Госкомимуществе такие структуры не были предусмотрены.

В этой связи, по словам Алексея Васильева, требуется переформатирование Госкомимущества или внедрение иного подхода к управлению предприятиями. "Мы проговаривали эту тему в правительстве и по его поручению подготовили два документа с разными подходами по управлению госпредприятиями. Первое - создание на базе "Белавтодора", "Белресурсов" и банков госкорпорации. Второе - формирование отраслевых структур в Госкомимуществе путем расширения численности штата за счет внутренних резервов", - пояснил он.

"Решение этого вопроса позволит перейти и к решению других задач, в том числе к созданию министерства промышленной политики, продвинуться в освобождении министерств от лишних функций", - считает первый заместитель председателя Госкомимущества.-0-