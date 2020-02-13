Госкомимущество предлагает за одну базовую 451 объект недвижимости

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К продаже за 1 базовую величину (1 БВ - Br27) в Беларуси предлагается 451 объект государственной недвижимости, сообщил сегодня председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом за 1 базовую величину сейчас предлагается 451 объект с учетом тех, которые не были проданы в предыдущие годы и пока не нашли хозяина", - отметил Андрей Гаев.

По словам председателя Госкомимущества, только в 2019 году продано 555 объектов на сумму около Br20 млн. При этом 103 реализовали за одну базовую величину.

Андрей Гаев напомнил, что в 2019 году механизм продажи объектов госнедвижимости усовершенствовали и расширили перечень территорий, на которых объект можно реализовывать сразу за одну базовую. Так, если раньше на территории крупных городов не допускалось предлагать объект сразу за такую символическую плату, то теперь ограничения для стартовой цены в одну базовую остались только для Минска и областных центров.

"Сейчас допускается участие граждан наряду с предпринимателями в аукционах по продаже объектов за 1 базовую. Раньше такое тоже было, но сначала надо было предложить бизнесу, и если не востребован объект, то могли участвовать граждане. Сейчас граждане сразу могут приобретать эти объекты, обустраивать там агроусадьбы, при желании реконструировать под жилье", - добавил председатель Госкомимущества.

По его словам, доля неэффективно используемого либо неиспользуемого госимущества в стране в последние годы составляет около 2%. Данная цифра меняется незначительно. Это связано с тем, что некоторые объекты вовлекаются в оборот, но примерно столько объектов становится неиспользуемыми.

В 2019 году нужно было вовлечь в оборот около 2,8 тыс. объектов, этот план реализован почти на 65%.-0-