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Экономика
28 декабря 2020, 20:41

Госкомимущество продлило онлайн-осмотр объектов оценки до 1 марта

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу из-за эпидемиологической ситуации продлил возможность проведения осмотра объектов оценки по видеосвязи в режиме онлайн до 1 марта 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

Дистанционный онлайн-осмотр стал возможен на основании рекомендаций Госкомимущества. Такие осмотры призваны минимизировать риск возникновения и распространения острых респираторных инфекций путем исключения непосредственных контактов между оценщиком и заказчиком оценки.

Во время проведения онлайн-осмотра оценщику необходимо делать фотографии (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид). "Они должны быть сделаны в том количестве и качестве, которые позволят однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов) и месторасположение", - отметили в комитете.

В дальнейшем фотографии будут включены исполнителем в качестве приложений в отчет, составленный по результатам независимой оценки.-0-

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