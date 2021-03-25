Госкомимущество прокомментировало новшества указа №116 об отчуждении домов на селе

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. О новшествах указа №116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами" рассказал сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер.

"Подготовка указа велась по поручению главы государства и была направлена на создание благоприятных условий в сельской местности для отчуждения жилых домов, а также действенных механизмов по работе с пустующими домами", - сказал Николай Бобер.

По его словам, указ можно разделить на два блока. Первый касается работы, связанной с отчуждением жилых домов в сельской местности. В этой части существенно упрощен порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года. Отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них при условии внесения сведений о жилых домах в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета либо их возведения на земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки). "Этого достаточно, чтобы гражданин воспользовался процедурой, в рамках которой он на основании простого договора купли-продажи, составленного и зарегистрированного в соответствующем местном органе исполнительной власти, смог продать жилой дом покупателю", - отметил зампредседателя комитета.

Регистрировать договоры отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов без взимания платы, а оформлять правоудостоверяющие документы на них и земельные участки должны будут покупатели в течение года. "Получается, к минимуму сведены затраты времени и средств как со стороны того, кто продает, так и со стороны того, кто покупает", - подчеркнул Николай Бобер.

Он отметил, что в собственность дом переходит с момента заключения договора купли-продажи и занятия земельного участка. "В соответствии с указом работы по реконструкции дома не считаются работами, связанными с самовольным занятием земельного участка. Гражданин в течение года спокойно может заниматься реконструкцией дома и этим земельным участком без обязательной регистрации в установленном порядке правоудостоверящего документа", - пояснил заместитель руководителя ведомства.

Второй блок связан с отчуждением, а именно работой с пустующими домами.

"Сейчас на территории Беларуси насчитывается около 7 тыс. пустующих домов. Если брать по регионам, то больше всего таких домов находится в Гомельской области (порядка 30%), в остальных областях они распределены в равных долях (в районе 13-15%). Наша цель - создать максимально прозрачные условия по работе с такими домами, а именно о признании их пустующими с последующей их реализацией", - сказал Николай Бобер.

Во время пресс-конференции

Указом также обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Предусмотрен соответствующий алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. "С 1 января 2023 года планируется введение в эксплуатацию Единого реестра пустующих домов. Это будет единая база данных, доступ к которой будет обеспечен всем желающим на безвозмездной основе. Там будет аккумулироваться информация от исполкомов в режиме реального времени по мере поступления таких объектов на учет. Максимально все будет визуализировано - будет видно местоположение, состояние объекта, его характеристики", - рассказал зампредседателя Госкомимущества.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до одной базовой величины. Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за одну базовую величину. Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до трех лет без индексации платежей.

Снос непригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки соответствующей проектной документации.-0-

Лукашенко подписал указ об отчуждении пустующих домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить? Регистрировать договоры отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов без взимания платы, а оформлять правоудостоверяющие документы на них и земельные участки должны будут покупатели.