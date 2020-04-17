Госкомимущество провело первый онлайн-осмотр объекта оценки

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Института недвижимости и оценки, входящего в систему Госкомимущества, провели первый онлайн-осмотр объекта оценки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

РУП "Институт недвижимости и оценки" по согласованию с заказчиком оценки провел осмотр здания склада, расположенного в Жодино (Минская область), по видеосвязи в режиме онлайн. "Такой формат осмотра был положительно воспринят заказчиком", - подчеркнули в пресс-службе.

Полученные при осмотре скриншоты наглядно отражают состояние, внешний вид объекта и будут приложены оценщиком к отчету.

Дистанционный онлайн-осмотр стал возможен на основании рекомендаций Госкомимущества. "Они направлены на минимизацию риска возникновения и распространения острых респираторных инфекций путем исключения непосредственных контактов между оценщиком и заказчиком оценки", - добавили в комитете.-0-