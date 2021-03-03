Госкомимущество рассказало о новшествах указа об оформлении правоудостоверяющих документов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу рассказал об основных новшествах указа №76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов", сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на решение как отраслевых, так и системных задач. Во-первых, сняты проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения) и изолированные помещения, включая машино-места.

Упрощено оформление правоудостоверяющих документов на незарегистрированные земельные участки (без разработки проектов их отвода) уполномоченными лицами по управлению общим имуществом совместного домовладения в жилых домах; госорганизациями, осуществляющими учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и пользование жилыми помещениями. Также организациями водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) - для строительства и обслуживания капитальных строений, включая многоквартирные жилые дома, зданий и сооружений.

"Введенное указом новшество позволит перечисленным субъектам сократить время и затраты на оформление свидетельства о государственной регистрации", - отметили в комитете.

Во-вторых, введен особый (более простой) порядок изъятия и предоставления земельных участков, на которых расположены существующие кладбища, находящиеся в ведении местных органов власти, коммунальных предприятий, которые на сегодня не имеют необходимых правоудостоверяющих документов.

В-третьих, усовершенствованы подходы, связанные с государственной регистрацией недвижимого имущества реорганизованных организаций ВКХ.

В-четвертых, определен исчерпывающий перечень объектов недвижимого имущества, госрегистрация которых не является обязательной (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе находящиеся под землей и расположенные на землях общего пользования населенных пунктов; сооружения, расположенные на внутренних водных путях; мелиоративные системы).

В-пятых, на два года (до конца 2022-го) установлены и иные меры, направленные на удешевление оформления недвижимого имущества, позволяющие упорядочить эти вопросы.

Мерами по указу сможет воспользоваться любая организация, имеющая в собственности или в пользовании незарегистрированные эксплуатируемые на 8 мая 2003 года капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машино-места.-0-