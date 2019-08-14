Госкомимущество разблокирует акции Кохановского экскаваторного завода

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу разблокирует акции ОАО "Кохановский экскаваторный завод". ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" полностью выполнило свои обязательства по договору купли-продажи. Соответствующее решение принято сегодня на заседании коллегии Госкомимущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В соответствии с распоряжением главы государства и договором принадлежащие Республике Беларусь 571 599 акций ОАО "Кохановский экскаваторный завод" (после переименования - ОАО "Амкодор-КЭЗ") были переданы ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" в январе 2014 года без права распоряжения ими до полного выполнения всех обязательств по договору.

Покупатель принял на себя обязательства обеспечить до конца 2018 года сохранение профиля производства, его техническое переоснащение, внедрить современные технологии, расширить виды выпускаемой техники. Кроме того, условием продажи госпакета акций было обязательство увеличить до 31 декабря 2018 года в 1,5 раза объемы промышленного производства к уровню 2012 года, а также внести в 2014-2018 годах в уставный фонд общества в виде вклада денежные средства в сумме не менее Br5 млн. Обязательства были выполнены.

Для разблокировки акций главное управление корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества 15 августа подготовит акт о выполнении обязательств по договору. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания данный документ будет направлен в депозитарий унитарного предприятия по ценным бумагам "Эспас".-0-