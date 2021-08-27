Госкомимущество разработало новую примерную форму устава ОАО 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу разработал примерную форму устава открытого акционерного общества с учетом корректировки законодательства, в том числе положений закона от 9 декабря 1992 года №2020-XІІ "О хозяйственных обществах", сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.





Особенность примерной формы устава в том, что она предоставляет свободу выбора акционерным обществам и органам владельческого надзора по определению конкретных положений устава.





К таким нормам относятся порядок организации работы органов управления общества, в том числе разграничение их компетенции, определение кворума для принятия решений, установление отдельных сроков для созыва и проведения общих собраний акционеров и заседаний наблюдательного совета общества.





"В связи с этим изменения в устав конкретного акционерного общества должны вноситься с учетом специфики его деятельности. Закрепляемые нормы должны способствовать принятию органами управления общества взвешенных и своевременных решений, направленных на защиту интересов как самого общества, так и его акционеров", - добавили в комитете.





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