Госкомимущество составило рейтинг корпоративного управления на госпредприятиях

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу составил рейтинг корпоративного управления в хозяйственных обществах с долей государства по итогам 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Участниками рейтинга стали 85 значимых хозяйственных обществ, представители государства в органы управления которых назначены постановлением Совета Министров №492 от 18 августа 2020 года.

Рейтинг составлен на основе представленной органами владельческого надзора информации о внедрении и реализации в хозобществах таких ключевых элементов корпоративного управления, как разработка стратегии развития общества, принятие корпоративного кодекса и положения о наблюдательном совете, создание профильных комитетов наблюдательного совета, избрание независимых директоров, раскрытие информации о хозяйственном обществе в сети интернет и др.

Рейтинг возглавило ОАО "Промагролизинг". Второе место у ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", третье - у ОАО "Керамин". В первую десятку также вошли ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы", ОАО "Дорстроймонтажтрест", Белорусский металлургический завод, ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Беларуськабель", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш".

Более подробно ознакомиться с рейтингом можно на сайте Государственного комитета по имуществу.-0-