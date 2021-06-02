Госкомимущество в полном объеме имеет информацию о земле и объектах недвижимости в цифровом виде

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу в полном объеме имеет информацию о земле и объектах недвижимого имущества в цифровом виде. Об этом проинформировал заместитель председателя Госкомимущества Николай Бобер на XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт комитета.

На международном форуме Госкомимущество представляют Национальное кадастровое агентство, Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, "Белгеодезия", "Белкартография", "БелПСХАГИ", "Белгипрозем". Эти организации и предприятия системы Госкомимущества презентуют посетителям функционал разработанных информационных ресурсов, демонстрируют новые технологии в области фотограмметрии, услуги по созданию интерактивного 5D-паспорта и картографические материалы.

"Девиз нашей экспозиции: национальная инфраструктура пространственных данных - основа развития цифровой экономики, - отметил заместитель председателя Госкомимущества Николай Бобер. - В системе предприятий комитета создаются и ведутся цифровые базы пространственных данных, которые обладают полным спектром характеристик по земельным участкам, объектам недвижимого имущества. В последующем они могут использоваться в различных отраслях экономики".

Также Николай Бобер добавил, что на сегодняшний день Госкомимущество уже в полном объеме имеет информацию о земле и объектах недвижимого имущества в цифровом виде. На основе этих данных создаются цифровые сервисы, которые позволяют оказывать различного рода онлайн-услуги как для юридических и физических лиц на территории Беларуси, так и для заинтересованных зарубежных инвесторов.

"Особенно это становится актуальным в период пандемии. Возможность интерактивного доступа к информации позволяет изучить объект недвижимости либо земельный участок, в который предполагается инвестировать", - резюмировал заместитель председателя.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" проходит в Минске с 1 по 4 июля. В мероприятии традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. В этом году участниками стали более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Узбекистана и др.-0-