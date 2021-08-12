Госкомимущество запустило модернизированную версию публичной кадастровой карты Беларуси

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С августа этого года доступна модернизированная версия публичной кадастровой карты Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.Оптимизированы функции поиска, мобильная версия карты, персональная настройка символизации, интерфейс и многое другое.Концепция и содержание карты не изменились. Проверенные и статусные данные из регистров и реестров государственного земельного кадастра, а также информация госорганов и организаций для публикации были предоставлены Министерством обороны, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственным пограничным комитетом и другими ведомствами."Сведения о родниках, зонах запрета полетов беспилотников, пределах пограничной зоны и полосы, памятниках Великой Отечественной войны - все это и многое другое можно найти на публичной кадастровой карте, которая включает более 25 слоев проверенной информации", - отметили в пресс-службе.Для совершенствования работы карты каждый пользователь может направить через форму обратной связи свои предложения, а также получить ответы на интересующие вопросы в специальной рубрике.-0-