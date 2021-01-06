Госкомимуществу будут переданы акции Паритетбанка

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Паритетбанк" до 1 мая 2021 года будут переданы в собственность Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров №781 от 30 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, ценные бумаги должны быть переданы во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу.
Минск передаст 8 492 875 простых (обыкновенных) акций ОАО "Паритетбанк", еще 10 организаций - 16 823 143 акций.
Государственному комитету по имуществу совместно с Национальной академией наук, Министерством образования, Минэкономики, Минкультуры, Минздравом, Мининформом, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Национальной государственной телерадиокомпанией, республиканским государственно-общественным объединением "Белорусское общество "Знание" и Минским горисполкомом поручено принять меры по реализации постановления.-0-