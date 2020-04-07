Госкомимуществу переданы более 42 тыс. акций "НПО Центр"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному комитету по имуществу переданы 42 565 акций ОАО "НПО Центр" на общую сумму Br978 995. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 апреля 2020 года №197, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу эти акции, находящиеся в собственности Беларуси и хозяйственном ведении этого объединения, будут безвозмездно переданы Госкомимуществу до 15 апреля 2020 года. Их номинальная стоимость составляет Br23.

Кроме того, до 30 июня этого года из собственности административно-территориальных единиц и юридических лиц в собственность Беларуси будут переданы 34 объекта. Также будут отчуждены 4 объекта с дальнейшей передачей их в собственность административно-территориальных единиц.

Принять меры по реализации постановления поручено Госкомимуществу, Национальной академии наук, Министерству энергетики, Следственному комитету, Министерству внутренних дел, Министерству транспорта и коммуникаций, Государственному таможенному комитету, Оперативно-аналитическому центру при Президенте Беларуси совместно с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.-0-