Госкомвоенпром: белорусский экспорт вооружений по итогам 2018 года превысит $1 млрд

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экспорт вооружения и военной техники по итогам 2018 года превысит $1 млрд. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию за 10 месяцев мы подбираемся к объему экспорта в $1 млрд. Если все пойдет в плановом порядке, то по итогам года планка в $1 млрд будет превышена", - заявил руководитель ведомства.

По его словам, Беларусь осуществляет военно-техническое сотрудничество с более чем 60 странами мира. "Есть государства, которые очень плотно сидят на белорусском вооружении. И их устраивает сотрудничество с нами, потому что мы предлагаем для наших зарубежных партнеров приемлемую для них схему. Мы очень гибко реагируем на все пожелания. Многие наши образцы вооружения и военной техники находятся на уровне мировых аналогов, либо их превосходят", - отметил Роман Головченко.

В качестве примера председатель Госкомвоенпрома привел последние белорусские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, которые уже испытывались в том числе в боевых условиях. "Те люди, которые их используют, говорят, что эффект получается именно тот, который заявляется в тактико-технических характеристиках, - сказал он. - Цена играет свою роль. Но мы естественно не дешевим в этом отношении. Соотношение характеристик и стоимости играет в пользу белорусских изделий".-0-