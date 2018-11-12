Госкомвоенпром о потенциальной конкуренции МЗКТ с российским КамАЗом: никакой трагедии не видим

12 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минский завод колесных тягачей сможет успешно конкурировать на внешних рынках, несмотря на возможную конкуренцию со стороны российского КамАЗа. Уверенность в этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказал журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель ведомства отметил, что МЗКТ долгое время был и продолжает оставаться основным поставщиком колесных платформ под все современные системы вооружения Российской Федерации. "Действительно, Россия ведет самостоятельные разработки на КамАЗе транспортного средства, которое может выступать конкурентом продукции Минского завода колесных тягачей. Нормальное явление. Наверное, каждое государство, в том числе и Беларусь, стремится к независимости, самообеспечению. Мы в этом никакой трагедии не видим", - сказал Роман Головченко.

"Мы продолжаем и будем конкурировать с российской техникой. Возможно, будем выходить с какими-то совместными разработками. Тем не менее мы готовимся и к вариантам, которые предполагают менее позитивный для нас сценарий развития событий на российском рынке", - заявил председатель Госкомвоенпрома.

Он, в частности, рассказал, что МЗКТ диверсифицирует свою деятельность, и завод ориентирован на комплексирование образцов вооружения. "Для того, чтобы предприятие выступало не только производителем шасси или транспортной платформы, но в том числе и надстроек, которые могут устанавливаться на их технику", - пояснил Роман Головченко.

"Потенциал у МЗКТ огромный. В его техническое перевооружение было вложено большое количество средств. Сейчас это современнейшее предприятие машиностроения. Такого второго в регионе СНГ нет. Поэтому у него есть все возможности для того, чтобы выступать уже не только производителем колесных шасси или платформ, но комплексировать и выпускать цельные образцы вооружения на колесах. Это сейчас тренд - мир уходит от гусениц, переставляет в основном все системы вооружения на колесный ход. Поэтому мы имеем прекрасную возможность создавать на базе МЗКТ и артиллерийские системы, и ПВО, и ракетные системы", - уверен руководитель ведомства.-0-