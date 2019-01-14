Гособъединение "Белресурсы" до 1 июля преобразуют в ОАО

14 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" до 1 июля будет преобразовано в открытое акционерное общество. Это предусмотрено указом №11 "О холдинге "Белресурсы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Согласно документу, порядок преобразования и правовое положение открытого акционерного общества определяются в соответствии с законом "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества".

Как ожидается, акционирование "Белресурсов" позволит использовать лучшие практики корпоративного управления. "С учетом организационно-правовой формы участников холдинга "Белресурсы" выстраивание управленческих и интегрированных процессов в нем будет наиболее эффективным, если управляющая компания будет преобразована в ОАО. Это позволит внедрить лучшие практики корпоративного управления, что поспособствует совершенствованию деятельности управляющей компании, получению максимальной прибыли от использования активов", - пояснили в пресс-службе.

Холдинг "Белресурсы" зарегистрирован в реестре холдингов в январе 2014 года. Государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" в 2016 году была передана в подчинение Госкомимуществу. Консультативную помощь в развитии системы управления госпредприятиями, в том числе организациями Госкомимущества, оказывает Европейский банк реконструкции и развития согласно заключенному в 2017 году меморандуму с правительством Беларуси. Важный элемент этой работы - внедрение корпоративного управления, которое представляет собой отлаженный механизм взаимодействия между акционерами, исполнительными и контролирующими органами, другими заинтересованными в работе акционерного общества. Среди его обязательных элементов принятие корпоративного кодекса, создание комитетов по стратегии, корпоративному управлению кадрами, аудиту, а также избрание независимых директоров.

Госкомимущество проанализировало аналогичные процессы в некоторых странах ЕС и ЕАЭС. "Для выполнения поставленных задач по совершенствованию системы управления государственными активами может быть применен комбинированный подход, основанный на белорусском и международном опыте. Соответствующие предложения одобрены правительством для реализации на базе подчиненных Госкомимуществу организаций", - отметили в пресс-службе.

Сегодня в составе холдинга "Белресурсы" 15 открытых акционерных обществ и одно республиканское унитарное предприятие "Белспецконтракт". ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" принимает участие в разработке и реализации госпрограмм развития и совершенствования оптовой торговли, создании оптовых рынков, товаропроводящей сети за рубежом, а также в организации реализации на возмездной основе высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Беларуси. Осуществляет функции организатора процедур госзакупок товаров по перечню, определяемому Советом Министров, координацию оборота (импорта, оптовой торговли) товаров.-0-