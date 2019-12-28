Госпакет акций Борисовского завода медпрепаратов передадут "Белфармпрому"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпакет акций Борисовского завода медицинских препаратов передадут РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром". Соответствующее постановление Совета Министров от 24 декабря 2019 года №909 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В хозяйственное ведение "Белфармпрома" безвозмездно передаются 112 904 простые акции Борисовского завода медпрепаратов, находящиеся в собственности государства, номинальной стоимостью Br52 на общую сумму Br5 871 008.

Министерству здравоохранения и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации постановления.

Холдинг "Белфармпром" создан в 2017 году и объединяет более 30 организаций.-0-