4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпакет акций Приорбанка будет выставлен на аукцион, сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Аукцион по Приорбанку состоится уже в 2020 году. Две недели нужно на уточнение оценки", - сказал Андрей Гаев.

"Минимум месяц нужен на уведомление потенциальных покупателей. Даже чуть больше будет срок определен, чтобы банки, проявляющие интерес, могли провести свои внутренние процедуры", - добавил он.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Госкомимущество оценивало государственную долю в Приорбанке в 17 млн евро. Сейчас 87,74% в уставном фонде Приорбанка принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия), госпакет составляет более 6%. Ранее интерес к покупке госдоли проявлял Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР поэтапно покупал акции Приорбанка с 1998 года, затем продавая их Raiffeisen. ЕБРР не исключал, что в случае покупки им госдоли в дальнейшем она может быть перепродана основному акционеру.-0-

Расчетная стоимость пакета акций Белинвестбанка составляет Br549 млн - Госкомимущество По словам председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева, достигнута договоренность о том, что в начале 2020 года будет высказано окончательное видение по этому вопросу со стороны Европейского банка реконструкции и развития.