Госпрограмма по управлению госфинансами и регулированию финрынка утверждена в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года утверждена постановлением Совета Министров от 12 марта 2020 года №143, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Госпрограмма направлена на повышение эффективности системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка.

В нее включены восемь подпрограмм по таким направлениям: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления госфинансами, управление госдолгом, долгом органов местного управления и самоуправления, налоговое и таможенное регулирование и администрирование, эффективное функционирование рынка ценных бумаг. Отдельные подпрограммы разработаны для развития страховой деятельности, регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита в корпоративном секторе, госрегулирования в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями.

Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство финансов. В ее выполнении будут участвовать различные госорганы и госорганизации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, которые занимаются посреднической деятельностью на финансовом рынке, и другие.-0-