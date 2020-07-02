Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с учетом эпидемиологической ситуации и повышенного спроса инициировало рассмотрение на Коллегии ЕЭК вопроса о продлении срока государственного регулирования цен в Беларуси на средства защиты органов дыхания (маски для индивидуального применения) и дезинфицирующие, антибактериальные, обеззараживающие средства, в том числе гели, спреи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства на срок 90 дней было введено постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 года №27. "Срок более 90 календарных дней в течение одного года может быть установлен только по согласованию с Евразийской экономической комиссией. Заседание Коллегии ЕЭК по данному вопросу состоится 7 июля", - рассказали в пресс-службе.

В случае принятия положительного решения в Беларуси еще на 90 дней будет сохранено ценовое регулирование на маски и антисептики. Предельный норматив рентабельности для организаций-производителей будет установлен в размере 10%, предельная максимальная надбавка импортера - тоже 10%. При этом предельную максимальную оптовую надбавку к отпускной цене производителя (импортера) и предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя (импортера) на эти товары установят в размере 15%.

"Данная мера позволит не допустить спекулятивных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, сохранить стабильную ценовую ситуацию при реализации средств защиты (масок и дезинфицирующих средств), обеспечив при этом потребительский рынок Беларуси данными товарами. Проведенные 2 июля консультации с экспертами государств - членов ЕАЭС показали предварительное отсутствие замечаний по сохранению ценового регулирования", - отметили в МАРТ.-0-