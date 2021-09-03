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03 сентября 2021, 19:25

Госрегулирование цен на ряд социально значимых товаров в Беларуси продлено до конца года

Фото из архива
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением МАРТ от 1 сентября 2021 года №59 продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря 2021 года включительно. Такая информация опубликована на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

В частности, регулируются цены на рыбу свежую, субпродукты мясные, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин, крупу перловую, свежие чеснок и перец, соль, чай, кофе.

Кроме того, в отношении отдельных социально значимых товаров в настоящее время действует постановление МАРТ от 29 июня 2021 года №48. "Постановлением №59 сохранены действующие подходы к ценовому регулированию на указанные товары", - уточняют в ведомстве.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли цены
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