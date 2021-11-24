Госстандарт активизирует работу по привлечению специалистов промышленности к работе МЭК

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт активизирует работу по привлечению специалистов республиканских органов госуправления, промышленных предприятий, других организаций к участию в деятельности национального комитета Международной электротехнической комиссии (МЭК) Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комитета.

МЭК - ведущая международная организация по разработке и публикации международных стандартов, технических условий и отчетов, спецификаций и руководств (непосредственная подготовка данных документов осуществляется техническими комитетами и подкомитетами МЭК), а также по оценке и подтверждению соответствия продукции требованиям международных стандартов для свободного передвижения товаров в области электрических, электронных и связанных с ними технологий.

В настоящее время членами МЭК являются 88 национальных комитетов. Беларусь, представленная Госстандартом, - полноправный член МЭК с 1993 года, участвует в работе 92 технических комитетов и подкомитетов МЭК. Председателем национального комитета МЭК Беларуси является председатель Госстандарта Валентин Татарицкий.

"Участие в работе МЭК способствует оперативному внедрению международных требований в государственные стандарты, обеспечивает тесную координацию работ по национальной стандартизации с работой технических комитетов (подкомитетов) МЭК, позволяет сократить время на получение информации о современных технических требованиях для доступа продукции на внешние рынки и усилить конкурентные преимущества, а также иметь возможность влиять на содержание разрабатываемых международных стандартов", - рассказали в пресс-службе.

На сегодня электротехническая продукция является объектом целого ряда технических регламентов Евразийского экономического союза и Беларуси. В их числе ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Электротехническая продукция медицинского назначения также является объектом технического регулирования соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

В пресс-службе отметили, что все вышеуказанные документы устанавливают только общие требования к продукции. Конкретные требования к ней содержатся в стандартах, включенных в перечни стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами. При этом стандарты, включенные в перечни, гармонизированы со стандартами МЭК практически на 80%.

"Низкая заинтересованность работой технических комитетов и подкомитетов МЭК со стороны специалистов отечественных организаций не всегда позволяет субъектам Беларуси своевременно подготовиться к устанавливаемым международным требованиям, заблаговременно внести изменения в конструкцию электротехнических изделий или дооборудовать свои испытательные мощности. Таким образом, практическое внедрение международных требований неоправданно затягивается, что в свою очередь снижает конкурентоспособность выпускаемой предприятиями продукции на внешних рынках", - обратили внимание в комитете.

В этой связи Госстандарт предлагает заинтересованным республиканским органам госуправления, промышленным предприятиям и другим организациям провести анализ перечня технических комитетов и подкомитетов МЭК, включая область их деятельности, программу работ и публикации, для определения своего участия в их деятельности.

Предложения можно направлять секретарю национального комитета МЭК Беларуси, заместителю директора по оценке соответствия БелГИМ Александре Шевцовой-Рониной по e-mail: ronina@belgim.by.

Активизация участия белорусских специалистов в работе МЭК будет способствовать реализации направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, программы "Качество 2021-2025", комплексных программ развития отраслей экономики.-0-