Госстандарт Беларуси будет сотрудничать с Американским обществом по испытаниям и материалам

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт Беларуси и Американское общество по испытаниям и материалам подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась на полях 42-й Генеральной ассамблеи ISO в Кейптауне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Подписи под документом поставили председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий и вице-президент по глобальному сотрудничеству Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM International) Тереза Цендровска.

Стороны будут обмениваться информацией о стандартах и опытом их разработки, участвовать в проводимых программах технической и профессиональной подготовки, конференциях, семинарах. Предусматривается возможность применения стандартов ASTM в качестве основы для разработки государственных стандартов Беларуси при соблюдении авторских прав. Белорусские специалисты смогут участвовать в технических комитетах ASTM International и рассмотрении проектов стандартов.

ASTM International - международная организация, разрабатывающая и издающая стандарты ASTM для материалов, продукции, систем и услуг в различных сферах. Сегодня портфель этой организации насчитывает более 12 тыс. стандартов. Свыше 5 тыс. стандартов ASTM приняты за пределами США в качестве национальных, более 60 стран используют стандарты ASTM как основу для создания своих нормативных баз. Членами организации являются более 32 тыс. представителей от производителей, пользователей, непосредственных потребителей, правительств и академий более 100 стран мира.

Двухдневное заседание 42-й Генеральной ассамблеи Международной организации по стандартизации (ISO) посвящено развитию ISO до 2030 года. Программа ассамблеи сформирована таким образом, чтобы обеспечить широкую площадку для дискуссий, сосредоточив внимание на основных движущих факторах (экономических, экологических, технологических и социальных).

На полях ассамблеи белорусская делегация провела ряд рабочих встреч и переговоров по развитию сотрудничества, в том числе с руководством CEN/CENELEC, национальных органов по стандартизации Польши, ОАЭ, Турции. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий также принял участие в рабочей встрече руководителей национальных органов по стандартизации стран СНГ.-0-