Госстандарт Беларуси и Главное управление по регулированию рынка Китая подписали меморандум о взаимопонимании

24 апреля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Встреча белорусской делегации с руководством Главного управления по регулированию рынка Китая (ГУРР) во главе с заместителем министра Тьеном Шихонгом состоялась 24 апреля. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Китае, сообщает БЕЛТА.

С белорусского стороны во встрече приняли участие председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, посол Кирилл Рудый.

"Обсужден широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества. Были намечены пути дальнейшего взаимодействия. С целью создания необходимых условий для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Главным управлением по регулированию рынка Китая подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подписан в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНР 25-27 апреля 2019 года", - отметили в дипмиссии.-0-