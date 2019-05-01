Госстандарт Беларуси и Узстандарт будут развивать сотрудничество

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития сотрудничества обсуждались во время встречи специалистов Государственного комитета по стандартизации Беларуси и агентства "Узстандарт" в Ташкенте. Делегации возглавили председатель Госстандарта Валентин Татарицкий и генеральный директор агентства "Узстандарт" Дилшод Саттаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Стороны рассмотрели вопросы реализацией плана мероприятий (дорожной карты) по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном, а также программы сотрудничества между Госстандартом Беларуси и агентством "Узстандарт" на 2019-2020 годы. Также обсуждались возможности оптимизации процедур оценки соответствия взаимопоставляемой продукции, в частности колесных транспортных средств.

В пресс-службе Госстандарта отметили, что сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном в области стандартизации, сертификации, метрологии и аккредитации находится на высоком уровне и подкреплено обширной договорно-правовой базой. Взаимодействие осуществляется в соответствии с рядом двусторонних соглашений и меморандумов межведомственного характера, а также в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ и межправительственного соглашения.-0-