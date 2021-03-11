Госстандарт Беларуси разработал проект изменений в техрегламент ТС о безопасности упаковки

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт Беларуси разработал проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Основные положения проекта направлены на повышение экологической безопасности упаковки. Они разработаны на основе анализа международного опыта, в частности директив Европейского союза по упаковке и упаковочным материалам", - отметили в пресс-службе.

Проект предусматривает внесение положений, направленных на облегчение утилизации упаковки и исключение загрязнения окружающей среды. В их числе - ограничение применения поливинилхлоридных (ПВХ) этикеток на упаковке из полиэтилентерефталата (ПЭТ), а также легких полимерных пакетов (толщиной до 50 мкм). Предлагается также ввести маркировку упаковки из оксобиоразлагаемых, оксоразлагаемых и биоразлагаемых материалов для информирования потребителя.

Проект изменений в техрегламент, предложенный рабочей группой, был в целом одобрен на заседаниях Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии. "Исключение составляет положение о запрете выпуска в обращение легких полимерных пакетов (толщиной до 50 мкм). Здесь не все страны выразили согласие. После дополнительного согласования этого вопроса проект будет вынесен на публичное обсуждение и размещен на официальном сайте ЕЭК. Все заинтересованные участники рынка в течение не менее 60 календарных дней смогут ознакомиться с данным проектом и направить свои замечания и предложения", - рассказали в пресс-службе.

В Госстандарте также напомнили, что стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденными решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года №12, предусмотрено изучение вопроса о введении поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов.-0-