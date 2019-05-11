Госстандарт: более 95% надзорных мероприятий в торговле товарами легпрома - мониторинги

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 95% надзорных мероприятий, которые областные инспекции Госстандарта провели в I квартале 2019 года в отношении реализующих продукцию легкой промышленности индивидуальных предпринимателей, - мониторинги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Субъектам хозяйствования выдавались рекомендации по устранению выявленных недостатков в определенный срок. Протоколы об административных правонарушениях госинспекторами составлялись, если были установлены факты, когда эти нарушения сохранялись. Внеплановые проверки проводились на основании информации, свидетельствующей о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства или о риске причинения (либо причинении) вреда жизни, здоровью граждан. Их число не превысило 5% от общего количества контрольно-надзорных мероприятий.

"Причины существенно увеличить количество контрольно-надзорных мероприятий, а также меры по их результатам в отношении индивидуальных предпринимателей в I квартале отсутствовали. Таким образом, число проверок сохранилось практически на том же уровне, что и в IV квартале 2018 года", - отметили в пресс-службе ведомства.

Областные инспекции Госстандарта постоянно проводят прямые телефонные линии, приемы граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в том числе и выездные приемы в городских, районных исполнительных комитетах, на рынках, торговых центрах). Организуются также семинары, круглые столы для субъектов хозяйствования регионов по вопросам соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, технических регламентов Евразийского экономического союза, реализации декрета от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства".