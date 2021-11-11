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11 ноября 2021, 12:18

Госстандарт: качество - определяющий ориентир конкурентной устойчивости экономики

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество является определяющим ориентиром конкурентной устойчивости экономики страны в целом и каждой организации в отдельности. Такое мнение высказал зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак в приветственном слове во время стрим-моста "Качество 2021-2025" с участием представителей республиканских органов госуправления, предприятий, подведомственных организаций комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Качество - это важнейшая задача нашей экономической политики. В современных непростых условиях, характеризующихся агрессивной глобальной конкуренцией, усилением мировых торгово-экономических связей, быстрой сменой технологий, существенным сокращением сроков вывода продукции на рынок, - именно качество является определяющим ориентиром конкурентной устойчивости экономики страны в целом и каждой организации в отдельности", - сказал Александр Бурак.

Как отметил зампредседателя, быть лидером могут только те компании, которые выстраивают стратегию своего развития на основе качества во всех сферах деятельности - в планировании, управлении, организации производства, а также в подготовке персонала. "В нашей стране есть такие предприятия-лидеры. Они берут на вооружение современные принципы, идеи, демонстрируют уверенное владение эффективными методами менеджмента, высокую результативность и устойчивое развитие, занимают активную позицию по внедрению международных, европейских стандартов, успешно осваивают новые рынки сбыта, развивают экспорт, тем самым наполняя понятие белорусского качества новым смыслом в соответствии с тенденциями современного развития, - подчеркнул он. - Инновационная деятельность этих организаций способствует реализации первоочередных задач: развитию нашего государства, достижению целей устойчивого развития, внедрению информационных технологий, обеспечению экологической безопасности и переходу к рациональным моделям производства и потребления, цифровой трансформации экономики".

По его словам, глава государства постоянно отмечает, что необходимо выходить на новый более высокий технологический уровень промышленности во всех сферах, уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие, искать формы и инструменты, которые обеспечат выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. "Перед нами и организациями страны стоит решение таких важнейших, взаимосвязанных задач, как диверсификация рынков, импортозамещение, повышение качества выпускаемой продукции, а также достижение конкурентной цены и качества, чтобы потребитель сделал выбор в пользу отечественного качественного товара", - акцентировал внимание представитель Госстандарта.

В завершение Александр Бурак выразил слова благодарности и признательности всем специалистам, работающим как в системе Государственного комитета по стандартизации, так и в различных отраслях экономики, за конструктивный профессиональный диалог, в ходе которого вырабатываются решения и алгоритмы, чтобы придать белорусскому качеству новые грани и возможности. Он пожелал новых профессиональных успехов, творческих идей, уверенного развития, надежного партнерства, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В 2021 году Всемирный день качества отмечается 11 ноября (второй четверг месяца). Европейская неделя качества проходит с 8 по 14 ноября под девизом "С качеством - к покорению новых рубежей". В Беларуси качество - приоритет государственной экономической политики. Векторы этой работы обозначены в принятой на уровне правительства программе "Качество 2021-2025". Они тесно увязаны с программными документами развития страны и евразийской экономической интеграции в текущей пятилетке.

В республике сформирована и постоянно совершенствуется национальная инфраструктура качества. Госстандарт скоординированно развивает ее ключевые элементы - техническое нормирование и стандартизацию, единство измерений, оценку соответствия, аккредитацию, системный менеджмент и повышение компетентности в области качества. Основными ориентирами в этих направлениях деятельности являются обеспечение безопасности, качества, надежности и конкурентоспособности продукции и услуг, содействие инновациям и оптимизации ресурсов, снижение технических барьеров в торговле, защита интересов потребителей, а также международное признание и доверие. Разделы по качеству включены в программы развития отраслей и далее в бизнес-планы предприятий. Такой сквозной подход призван обеспечить белорусскому качеству новые точки роста.-0-

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