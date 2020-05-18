Госстандарт нацелен на цифровизацию метрологической деятельности

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации нацелен на цифровизацию метрологической деятельности, сообщил заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич сегодня во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА.

"Большое внимание в перспективе будет уделяться цифровизации метрологической деятельности. Помимо ведения общереспубликанских баз данных результатов метрологических работ, предполагается внедрение цифровых сертификатов утверждения типа, поверки и т.д., а также проработка таких инновационных решений, как дистанционная калибровка", - отметил Дмитрий Барташевич.

В перспективе основным направлением развития метрологии останется национальная эталонная база. Дальнейшей работе над ней Госстандарт и Белорусский государственный институт метрологии будут уделять максимальное внимание.

Госстандарт также заинтересован в продвижении механизмов безбарьерной торговли, основанной на выполнении соглашений о признании в сфере метрологии. Кроме соответствующей работы на рынке ЕАЭС, изучается возможность участия Беларуси в системе сертификации Международной организации законодательной метрологии.

С 13 января 2020 года Беларусь стала полноправным членом Метрической конвенции. Как пояснил Дмитрий Барташевич, теперь страна может сличать свои эталоны с международными и на этой основе получать их международное признание, следовательно, и международное признание результатов измерений с помощью средств, калиброванных и поверенных по национальным эталонам.-0-

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