Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2020 года признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали 157 товаров 87 организаций. В номинации "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" определено 26 товаров-лауреатов 24 организаций, в номинации "Продукция производственно-технического назначения" - 75 товаров-лауреатов, выпускаемых 60 организациями.

В номинации "Услуги населению" звания лауреата конкурса удостоены услуги 3 организаций.

Статус "Новинка года", учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 24 товарам различного назначения.

Награда "Лучший в отрасли" присуждена 11 организациям, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Волковысский мясокомбинат, КУП "Минскхлебпром" Хлебозавод №2, "Коммунарка", Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", "Гомельстройматериалы", "СветлогорскХимволокно", Минский тракторный завод, "Брестгазоаппарат".

Специальная награда "Лучший в регионе" присуждена 22 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома "Стабильное качество" удостоены 42 организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. В их числе "Савушкин продукт", Полоцкий молочный комбинат, "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат, "Бабушкина крынка", Калинковичский молочный комбинат, Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", филиал ОАО "Берестейский пекарь" Ганцевичский хлебозавод, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, "Гомсельмаш", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", "Могилевлифтмаш", Гомельский химический завод, СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" и другие.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.-0-