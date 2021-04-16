Госстандарт обновил план государственной стандартизации на 2021 год

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт утвердил изменение №1 к плану государственной стандартизации на 2021 год, сформированное на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комитета.
Согласно документу дополнительно включена разработка около 50 государственных стандартов и изменений к ним в различных отраслях экономики. В частности, предусмотрено разработать стандарты, касающиеся интернета вещей, типовой архитектуры информационно-коммуникационных технологий умного города, применения шрифта Брайля на упаковках лекарственных средств, информационного моделирования и энергоэффективности зданий и др.
Ознакомиться с изменением можно на сайте комитета в разделе "Стандартизация/Программы работ".-0-