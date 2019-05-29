Госстандарт обсудил с предпринимателями соблюдение техрегламентов ТС

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Госстандарта обсудили с предпринимателями вопросы соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза на продукцию легкой промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства по итогам встречи с инициативной группой.

Директор аналитического центра по изучению проблемных вопросов деятельности индивидуальных предпринимателей Анатолий Змитрович предложил такие встречи проводить на постоянной основе. Формат работы стороны определят в ближайшее время. Тематические блоки вопросов для рассмотрения на заседаниях будут формироваться заблаговременно, а для их разъяснения планируется приглашать специалистов и экспертов Госстандарта и его организаций, в компетенции которых находится тот или иной аспект.

Одной из тем состоявшейся встречи стало проведение надзорных мероприятий. В настоящее время преимущественной формой являются мониторинги. Их отличие от проверок состоит в том, что субъектам хозяйствования выдаются рекомендации по устранению выявленных нарушений и не применяются меры административной ответственности.

"Рекомендации нужно выполнить в установленный срок (как правило, это не менее 14 дней в зависимости от вида нарушения) и информировать об этом инспекцию Госстандарта. И только если это не сделано, а нарушения выявлены при повторном мониторинге, наступает установленная законодательством ответственность. При этом следует обратить внимание, что под мониторинги попадает товар, который уже наверняка имеет те или иные несоответствия, был предварительно изучен инспектором, проанализирована имеющаяся надзорная практика", - отметили в пресс-службе.

Госстандартом также принято решение применять практику уведомительных мониторингов у субъектов, реализующих продукцию на рынках. То есть информация о проведении этого вида надзорных мероприятий доводится до администраций рынков за 14-30 дней.

Основаниями для внеплановых проверок в подавляющем большинстве случаев является имеющаяся или поступившая, в том числе от потребителей, информация о реализации продукции, которая была испытана и признана не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Инспекции Госстандарта получат дополнительное разъяснение о том, что на ярлыках, этикетках на продукцию индивидуальный предприниматель может не указывать юридический адрес, который зачастую является адресом его места жительства. Вместо данного реквизита можно указывать место реализации продукции - фактический адрес торгового объекта.-0-