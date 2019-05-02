Госстандарт определил порядок установления и подтверждения соответствия игрового автомата

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок установления и подтверждения соответствия игрового автомата определен постановлением Государственного комитета по стандартизации от 7 марта 2019 года №14, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, под подтверждением понимается процедура установления соответствия функциональных и конструктивных характеристик конкретного игрового автомата и его программного обеспечения модели, включенной в Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Беларуси.

Подтверждение соответствия осуществляется на договорной основе Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) по обращению юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для этого заявитель представляет в БелГИСС исправный игровой автомат в полной комплектации с ключами от всех замков, а также копию технического паспорта на него. Порядок подтверждения соответствия включает в себя регистрацию обращения, заключение договора на проведение работ, сам процесс подтверждения соответствия, установку защитных голографических наклеек БелГИСС в случае положительных результатов.

Подтверждение соответствия предусматривает следующие процедуры: идентификацию игрового автомата, входящих в него блоков, узлов, носителей программного обеспечения; проверку соответствия функциональных и конструктивных характеристик игрового автомата модели, в том числе его внешний вид, установленный фактически заложенный средний процент денежного выигрыша, отсутствие в конструкции игрового автомата неописанных узлов (блоков); проверку соответствия программного обеспечения игрового автомата модели, включенной в госреестр; при наличии установленных защитных голографических наклеек БелГИСС - проверку их целостности и подлинности.

По результатам выполнения работ по подтверждению соответствия БелГИСС оформляет акт установления и подтверждения соответствия игрового автомата модели, включенной в госреестр. Копия акта в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения направляется БелГИСС в Министерство по налогам и сборам и Мониторинговый центр по игорному бизнесу.

При положительных результатах подтверждения соответствия на блоки и узлы игрового автомата, влияющие на результат игры, устанавливаются защитные голографические наклейки БелГИСС для предотвращения несанкционированного доступа к этим элементам. При отрицательных результатах в акте указываются причины несоответствия игрового автомата модели, включенной в госреестр.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-