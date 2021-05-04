Госстандарт определил правила проведения метрологического аудита

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации определил правила проведения метрологического аудита. Это предусмотрено постановлением Госстандарта от 19 апреля 2021 года №37, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно правилам при метрологическом аудите проводится анализ деятельности, направленной на достижение и поддержание состояния измерений. Результаты этих измерений должны быть выражены в допущенных к применению в Беларуси единицах величин. Кроме того, должна быть обеспечена метрологическая прослеживаемость, а показатели точности измерений не могут выходить за установленные границы с заданной вероятностью.

Госстандарт также определил основные принципы метрологического аудита. В их числе добровольность, профессиональная компетентность проводящих его лиц, обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе, а также его результатов.

Объектами метрологического аудита могут выступать системы управления измерениями, измерения, измерительное оборудование, метрологическое подтверждение пригодности, метрологическая прослеживаемость, техническая документация в части содержащихся в ней метрологических требований, методы измерений и условия, необходимые для их выполнения.

Юрлицо или ИП проводит метрологический аудит на основании плана (в отношении структурных подразделений или подчиненных организаций) или договора.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-