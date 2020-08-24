Госстандарт предлагает обсудить порядок изъятия опасной продукции

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "Об утверждении Положения о порядке запрета выпуска в обращение и (или) реализации, изъятия из обращения, возврата, утилизации опасной продукции". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Закон "О защите прав потребителей", технические регламенты Таможенного союза содержат положения о необходимости изъятия с рынка продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Но в настоящее время единый порядок действий субъектов хозяйствования по изъятию такой продукции из обращения, возврату, утилизации законодательно не определен. "Положение позволит урегулировать данные вопросы, обеспечить прослеживаемость действий субъектов хозяйствования, контроль за выполнением принятых уполномоченными органами решений и исключить повторное попадание на рынок опасной продукции", - отметили в Госстандарте.

Согласно проекту постановления, прекращение выпуска и реализации опасной продукции, ее изъятие из обращения будет производить изготовитель (поставщик, продавец, импортер) по предписанию компетентного органа. Предполагается, что субъект хозяйствования должен будет в течение пяти рабочих дней определить возможность приведения этой продукции в соответствие с требованиями техрегламентов Таможенного союза и информировать компетентный орган о принятом решении в письменном или электронном виде. При этом доработку продукции нужно провести не более чем за месяц. Предусмотрено, что по ее результатам субъект хозяйствования обязан будет подтвердить соответствие продукции требованиям техрегламентов посредством оценки в аккредитованных органах и испытательных центрах (лабораториях). Если опасную продукцию нельзя доработать в срок, она подлежит утилизации или возврату.

В соответствии с проектом документа субъект хозяйствования после получения предписания компетентного органа обязан обеспечить незамедлительное прекращение выпуска и реализации опасной продукции, а не позднее семи рабочих дней - ее изъятие из обращения и информирование потребителей, в том числе через СМИ.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 3 сентября.-0-